Il centrocampista del Milan Mario Pasalic parla a Premium Sport a proposito della prossima gara di campionato contro la Fiorentina: 'Per i viola si tratta di una partita davvero importante, sia per noi che per loro. Fondamentale soprattutto sarà conquistare i tre punti, perchè in caso di vittoria questi potrebbero essere punti decisivi per giocare la prossima stagione in Europa".