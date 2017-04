Suso e Deulofeu sono gli uomini copertina, ma uno dei segreti del ritrovato Milan di Montella è indubbiamente Mario Pasalic. Secondo gol consecutivo per il croato dopo quello che ha consentito ai rossoneri di tornare almeno con un punto da Pescara, anche se la sfida col Palermo è da gioie e dolori: da una parte la rete, dall'altra l'ingenua ammonizione che gli impedirà di prendere parte al derby di sabato.



Un neo l'assenza contro l'Inter in quella che può essere la partita più importante (dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus) di una stagione che lo ha visto gradualmente diventare protagonista: un tuttocampista, Pasalic non si è imposto per una qualità principale ma per la capacità di esprimersi con continuità in ogni fase, interdizione, incursione o palleggio. Una dote che ha convinto Montella a dargli spazio e che potrebbe portare il Milan a spingere per la sua permanenza anche in vista della prossima stagione.



Il croato è in prestito dal Chelsea, il Milan non ha diritto di riscatto ma ha una prelazione qualora i Blues decidessero di cedere il centrocampista e questo canale privilegiato potrebbe giocare un ruolo chiave. L'ottimo rapporto tra le due società è confermato anche dalla presenza oggi a Milano di Carlos Emenalo: il direttore tecnico del Chelsea, come raccolto da Calciomercato.com, si è recato nel capoluogo lombardo per iscutere della tesi sul ruolo degli ex calciatori nelle società (avendo anch'esso un passato da centrale) e ha fatto visita a vecchi amici nella società rossonera, tra cui Franco Baresi con il quale ha parlato del ruolo delle leggende poi entrate in società. Oltre alla visita cordiale c'è però di più: l'arrivo di Emenalo a Milano ha offerto l'occasione al club londinese di tastare il terreno e capire quali siano le intenzioni della società rossonera su Pasalic all'indomani del closing, che potrebbe sì garantire disponibilità economica per operare sul mercato ma porterebbe i dirigenti dei Blues a confrontarsi con una nuova società, guidata sul mercato da Fassone e Mirabelli e non più da Galliani, che con Montella è uno dei principali sponsor del centrocampista. Proprio il tecnico è un'altra delle chiavi per il futuro di Pasalic: in caso di conferma da parte della nuova proprietà l'obiettivo primario sarà accontentare le sue richieste e tra queste potrebbe esserci proprio quella di garantirsi la conferma dell'ex Hajduk Spalato, a titolo definitivo o provando a strappare un nuovo prestito dal Chelsea. Una visita cordiale dunque quella di Emenalo, ma che non arriva in un momento qualsiasi: il closing si avvicina, Chelsea e Milan presto si siederanno al tavolo delle trattative per decidere il futuro di Pasalic.



@86_longo e @Albri_Fede90