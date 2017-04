Il calciatore dell'Empoli, Manuel Pasqual, è tornato a Radio Deejay, sull'episodio del rigore contro la Fiorentina: "Lì per lì ero tranquillo, non sono rigorista e non era mio compito. Sono andato io perché Pucciarelli era acciaccato. Ho avuto 30'' per realizzare la cosa e decidere dove battere. Non è stato semplice da un punto di vista emotivo. La VAR? Favorevolissimo. In Fiorentina-Empoli, per esempio, ci sono stati parecchi episodi. Giusto metterla per togliere le recriminazioni".