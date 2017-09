Per M'Baye Niang l'avventura al Torino non è certo iniziata in maniera positiva: Sinisa Mihajlovic lo ha sempre schierato titolare ma l'attaccante esterno non è ancora riuscito a giocare una partita in modo convincente e i tifosi granata stanno già iniziando a perdere la pazienza. Critiche al nuovo numero 11 granata sono arrivate anche da una vecchia bandiera come lo è Pasquale Bruno.



"Vedere un giocatore con lo spirito di Niang vestire la maglia del Torino a me fa male - ha dichiarato l'ex terzino del Torino dei primi anni '90 nella trasmissione Toro Scatenato in onda su Rete7 - Non si possono spendere 15 milioni per un giocatori con quello spirito. Belotti lo tengo tutta la vita, può anche sbagliare 20 gol ma almeno lo vedo correre, sacrificarsi. Io credo che il Niang vero sia questo, sia al Watford che al Milan ha sempre fatto poco. Avendo visto tanti giocatori, secondo me lui non è un giocatore adatto a giocare in una grande squadra come il Toro".