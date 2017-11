L'ex trequartista, tra le altre, di Lazio, Milan e Sampdoria Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Primocanale dell'attuale situazione in casa rossoblucerchiata, soffermandosi in particolare sui due rispettivi tecnici.



Foggia infatti conosce molto bene sia Giampaolo che Ballardini, entrambi incrociati agli albori della propria carriera: "Giampaolo è straordinario - ha detto riguardo all'allenatore della Samp - per me è stato un ‘padre’ calcistico e lui che mi aveva lanciato nel Treviso e poi l’ho ritrovato ad Ascoli. Non mi stupisco di questi risultati, è molto preparato e sono sicuro che porterà la squadra blucerchiata in Europa”.



Con Ballardini invece il 34enne campano ha avuto a che fare sia nelle giovanili del Milan che successiva nel Cagliari: “E’ un ottimo mister, è la persona giusta per il Genoa: dovunque sia andato, ha sempre fatto bene e sono certo che salverà anche la squadra rossoblu”