Giovanni Pasquale si rimette in gioco e lo fa a casa sua: dalla prossima stagione giocherà in Promozione con il Venaria. Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Il gol al Liverpool il ricordo più bello. Fu una serata perfetta. Il più grande con cui ho giocato? Zanetti, pazzesco come calciatore, persona e professionista. Era una maestro per i giovani".