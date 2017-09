Intervenuto a Così Per Sport su Lodifanfulla.tv con Roberto Lena e Emiliano Fabbri, Claudio Pasqualin, storico agente, ha detto la sua sul fenomeno delle procure alle mogli come nel caso di Icardi e non solo: "Mi sentirei di discutere chi dà la procura alla moglie perché è una figura che nella realtà moderna va e viene (sorride, ndr). Succede con Icardi ma questi sono i fatti. Neymar al PSG? Non è immorale, è il mercato che fa il prezzo: se qualcuno li ha tirati fuori, in questo caso lo sceicco con buona pace del Fair Play Finanziario, la manovra ha senso".