Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'agente e intermediario fra gli altri di Antonio Conte e Antonio Candreva, Federico Pastorello, ha parlato del futuro dei suoi assistiti, delle mosse mercato in programma per l'estate e di quelle sfumate all'ultimo nel corso dell'anno.



SU CONTE - "Ho avuto la fortuna di essere coinvolto nel passaggio di Conte al Chelsea. Quando vinci in Premier sei considerato il migliore: l'Inter lo voleva, ma alla fine ha fatto una grande scelta con Spalletti. Lui è l'allenatore per rilanciare il progetto Inter".



SU CANDREVA - "Nel mercato invernale scorso c'era l'esigenza, per la partenza di Oscar, di intervenire per il Chelsea, e avevano individuato in Candreva una possibile soluzione, ma era appena arrivato all'Inter, e il progetto di Suning vede i migliori rimanere. Alla fine purtroppo poi non è stato possibile. Non so se resterà: non ho parlato con Ausilio e Sabatini, ma conoscendo il sistema di Spalletti penso sia una pedina perfetta".



MERET - "Su Meret stiamo parlando con Pozzo, con cui il rapporto è ottimo. Stiamo capendo quale sia il miglior da farsi, e se sia il caso di fare un trasferimento. Le offerte non mancano, e la situazione è in divenire".