Federico Pastorello ha parlato a La Politica nel Pallone della situazione di diversi suoi assistiti come Alessio Cerci e Giuseppe Rossi: ''Giuseppe spera ancora di andare ai Mondiali, l’esperienza al Celta Vigo sta dando risposte importanti dal punto di vista fisico, da un anno e mezzo non ha problemi ed il ginocchio sta rispondendo bene. Il futuro? E’ a scadenza, vedremo cosa fara’; potrebbe tornare anche in Italia. Con la Lazio c'erano stati dei contatti, a Tare e’ sempre piaciuto molto e una coppia con Immobile sarebbe interessante. Cerci? Ha superato i problemi fisici che lo hanno condizionato a Milano e Genova ed è carico come una molla, chi lo prenderà farà l’affare del secolo. Lazio? E’ sempre piaciuto, si sposerebbe bene col sistema di gioco di Inzaghi, potrebbe essere una possibilita''.