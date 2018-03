Alexadre Pato, attaccante del Tianjin Quanjian, parla a Tuttosport della sua esperienza in Cina e la sua volontà di tornare in Italia: "Qui in Cina le cose vanno bene, freddo a parte. La stagione è iniziata col piede giusto, con la qualificazione alla Champions League asiatica. Tornare in Italia? Se un giorno qualcuno dovesse propormi di tornare in Europa per un bel progetto nuovo e stimolante, sarei felice. Se questo progetto fosse in Italia, sarei doppiamente felice. Con l'Italia ho un legame speciale. Ho 28 anni, ho ancora tanti anni davanti a me. Quanti club di Serie A mi hanno cercato in estate? Due o tre...".



SUL PRESENTE - "Pato in Cina è cambiato, maturato molto! Vivere in un paese così diverso e lontano è un'esperienza di vita, più che di lavoro. All'inizio tutto risulta difficile. Poi le cose migliorano settimana dopo settimana e posso dire di trovarmi bene. Ho imparato a essere più paziente, più organizzato e a non fermarmi alla prima impressione"