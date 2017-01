Fran Escribá, allenatore del Villarreal, ha già bocciato Alexandre Pato; l'ex giocatore del Milan, che approdato in Spagna in estate per 3 milioni di euro dal Corinthians, ha giocato 24 delle ultime 30 partite del Sottomarino Giallo deludendo tutte le aspettative. Il Papero, che sembra aver risolto tutti i problemi fisici che lo hanno sempre tormentato durante la sua carriera, non è riuscito a rilanciarsi in Spagna, e potrebbe fare le valigie al più presto; il tecnico del Villarrreal, infatti, ha commentato a Sport le deludenti prestazioni di Pato: ''La sua resa è stata al di sotto delle aspettative''. Sulle sue tracce ci sono diversi club cinesi oltre al Galatasaray, che vorrebbe rilanciare il giocatore nel calcio europeo.