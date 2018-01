Il Milan resta nel cuore di Pato. L'attaccante del Tianjin Quanjian, oggi 27enne, ha parlato del suo amore passato per il club rossonero, dei contatti ancora vivissimi con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e di un possibile ritorno in futuro: "Il Milan è la mia casa, il primo club dove ho giocato fuori dal Brasile, che mi ha dato la possibilità di vincere, giocare in Europa e con grandi campioni. Sono contento quando il Milan vince, sono un tifoso. Ho ancora tanti amici lì, sento sempre Galliani e Berlusconi su Whatsapp, oggi c'è una nuova proprietà, ma spero che resti sempre grande. Oggi sono in Cina e sto bene, ma se arrivasse una chiamata dal Milan o da un altro club in Europa ci penserei".