Patric sbotta. Non ha digerito le chiacchiere di queste giorni: ha aiutato la Lazio, in un momento di grande difficoltà, con l'inflazione di infortuni in difesa. Ma non accetta di passare per ex-emarginato, e si sfoga su Twitter: "Se avete troppo tempo libero in questa settimana di sosta non scrivete caz@@@ se non siete sicuri di quello che scrivete per favore. Grazie". Una presa di posizione forte, in un momento di armonia e tranquillità nell'ambiente biancoceleste. Forse non per tutti. Il riferimento è ad un articolo dal titolo: "Patric, da separato in casa a jolly".