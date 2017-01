Il razzismo, la maglia, la responsabilità, l'onestà, le parole e i fatti: in queste keywords, che danno il segno a cinque frasi topiche, c'è tutto il 'Patrice Evra pensiero'. Un campione amato e rispettato, dai tifosi della Juventus nelle ultime due stagioni e mezzo, e da quelli di Monaco e Manchester United prima. Una carriera, quella del classe 1981 di Dakar, iniziata nella provincia italiana, a Marsala e a Monza, e poi proseguita sui palcoscenici più importanti, compreso quello della nazionale francese. Il palmares è ricchissimo: una Champions League, un Mondiale per club, cinque campionati inglesi e due scudetti, solo per citare i titoli più importanti. Dall'Evra capitano della Francia all'Evra protagonista sui social, dove lo abbiamo visto sbizzarrirsi negli ultimi mesi, dall'Evra uomo spogliatoio all'Evra recordman di finali di Champions perse (ben quattro). L'esterno francese ha 35 anni, e per lui è tempo di nuove sfide: in queste ore è attesa la sua decisione in merito a un trasferimento al Valencia. Poi, una volta appese le scarpette al chiodo, il carisma e la personalità fanno già pensare a ruolo da guida nel mondo del calcio, vedremo se da allenatore o da dirigente.



VIDEO: EVRA, LE 5 FRASI STORICHE