Mancano meno di 20 minuti alla fine del match.Il risultato è inchiodato sullo 0 a 0.E a noi non basta. Nella nostra tana, su ad Highbury, abbiamo pareggiato 1 a 1.Serve un gol. E alla svelta.Il Comunale di Torino è una bolgia.80.000 tifosi della “Old Lady” sugli spalti con i loro cori, il loro incitamento, le loro coreografie. Sanno bene che la finale della Coppa delle Coppe è sempre più vicina, ad ogni minuto che passa.Io sono seduto in panchina. Non ho ancora compiuto 19 anni. Ne avevo 16 quando ho debuttato con i Gunners. Era a Lipsia, in Coppa Uefa. Qualche altro piccolo cameo in prima squadra l’ho già fatto … Chelsea, Norwich, Middlesbrough.Da qualche minuto abbiamo iniziato a spingere con più intensità.E più la nostra intensità sale più la Juve inizia ad arretrare, a lasciarci campo.Anche sugli spalti il rumore è meno assordante. Un pò di timore tra i 70.000 tifosi juventini inizia a serpeggiare.In fondo ci basta un gol. Per fare un gol basta un secondo.Mi sto scaldando ai bordi del campo con i miei compagni. E’ una piacevole e mite serata di fine aprile, ma io ho ancora la tuta addosso.Queste sono partite da uomini, non da ragazzini come me.Corricchio, faccio qualche piccolo esercizio fisico senza troppa convinzione. I miei occhi sono sul campo, dove sto sperando in una invenzione di Liam o in una zuccata di Frankie.Avrò capito male.Guardo i miei colleghi a bordo campo con me. Ci sono due Steve, un John ma un solo Paul.Paul sono io.Don Howe, il nostro grande Coach, la vera mente della squadra, si sbraccia.Mi avvicino quasi titubante.“Forza ragazzo, togliti quella tuta !” mi grida.Merda. Dice proprio a me.Mi tremano le gambe e anche le mani. Per poco non finisco lungo disteso mentre goffamente cerco di sfilarmi la tuta.Don mi da un paio di stringatissime istruzioni tattiche, poi mi batte una mano sulla spalla e mi dice “Vai dentro ragazzo, e segnaci quel benedetto gol”.I miei compagni mi fanno coraggio. Qualcuno mi sorride, qualcuno mi guarda un pò stupito, sorpreso come e più di me di vedermi in campo in un match del genere.Entro al posto di David, un centrocampista e mi piazzo vicino a Frank con Alan che si defila un pò a destra.Frank è il nostro bomber. E’ un leader, anche se parla poco e sorride ancora meno.Qualcuno dice che presto se ne andrà dall’Arsenal e che io prenderò il suo posto al centro dell’attacco.Ora però sono in campo con lui.Le sue prime parole mi sorprendono “Ragazzo, tu stai in area e attacca sempre il secondo palo. Io cercherò di portarmi dietro Brio per tenerlo lontano dall’area”.Frank Stapleton, idolo assoluto della North Bank, centravanti della Nazionale Irlandese che si sacrifica per la squadra e per me !Vabbè, quando mi sveglierò da questo sogno avrò qualcosa di grosso da raccontare agli amici!Il primo tocco di palla è disastroso. Il mio stop è in realtà un passaggio a Scirea, il loro bravissimo libero. Cerco di rimediare andando su di lui in pressing come un indemoniato.Davvero un inizio niente male.Arriva una palla lunga da dietro di David. E’ esattamente a metà tra me e Frankie. Siamo entrambi due “target men”, due prime punte, due “torri”. Io sono 188 cm e per me è naturale andare a cercare questi palloni per fare sponda per un compagno.Ma è altrettanto naturale per Frank.Saltiamo entrambi su quella palla, entrambi saltiamo più in alto di Brio e arriviamo insieme su quella palla … peccato che dietro di noi non c’è nessuno a raccogliere il passaggio.“Cazzo ragazzo, ti ho detto di stare in area”.Beh, se non altro ritrovo il Frank Stapleton che conosco!Intanto i minuti passano.Improvvisamente troviamo un varco sulla sinistra. E’ un pò che ci stiamo provando da quella parte.In fondo i nostri due giocatori più creativi, Liam e Graham, sono entrambi mancini.Ora però riusciamo a servire “Rixy” nella sua posizione, sulla linea laterale a una trentina di metri dalla linea di fondo. La fascia è ben presidiata dai giocatori bianconeri ma Rixy prova a partire in progressione. Lo spazio sembra davvero troppo poco ma improvvisamente trova un punto di riferimento inaspettato. C’è Frank, sulla linea laterale, a fare da sponda e a triangolare con Rixy.Noi tutti sappiamo bene che al nostro riccioluto e biondo mancino bastano pochi centimetri di spazio per riuscire a mettere uno dei suoi fantastici crosses.E’ proprio così che meno di un anno fa abbiamo vinto la FA Cup contro il Manchester United a Wembley, grazie ad un suo cross “al bacio”, quella volta per Alan.Rixy punta deciso la linea di fondo. Guadagna mezzo metro su Claudio Gentile.Per Rixy equivale ad un miglio marino.A meno di mezzo metro dalla linea di fondo riesce a pennellare il suo cross.“Ragazzo, attacca il secondo palo” mi ha detto Frank appena entrato.E così faccio.La palla scavalca tutta la difesa della Juve. Perfino Cabrini ha fatto un passo verso il centro per chiudere su Alan.Zoff guarda i suoi compagni, allarga le braccia come a dire “E questo chi è? da dove è sbucato?Poi si mette le mani nei capelli. Ha capito che per la Juventus è la fine.Corro verso la panchina, cerco di arrivare da Don … credo.In realtà non capisco più niente.I compagni mi sommergono. Mi arrivano addosso contemporaneamente David e Willie, i nostri due difensori centrali. Equivale a dire circa 170 kg, in un colpo solo.Non riesco nemmeno a gridare. Ma non è emozione.E’ solo che quasi mi sfondano la cassa toracica!Siamo ad un passo da un trionfo europeo.Il “gol benedetto” chiesto dal nostro grande Coach l’ho segnato io.Sono sul tetto del mondo.Segnerà qualche gol, uno addirittura in un derby con il Totthenam.Giocherà alcune ottime partite a conferma che il “dopo-Stapleton” i Gunners ce l’avevano già in casa.Tutto inutile.Il dolore, fisico e morale, di chi si è visto strappare i suoi sogni in un modo così crudele lo avvicineranno alla peggiore delle compagne: l’eroina.Arriva anche un figlio, un breve periodo di serenità, un corso di fisioterapia … ma il dolore al ginocchio aumenta, ora è zoppo. L’eroina lenisce il dolore al ginocchio e al cuore.In un regolamento di conti in quel torbido mondo si prende sei coltellate.In sala operatoria il suo cuore di ferma due volte.Lo salvano per miracolo.Il calcio lo ha reso uno storpio, si trascina la sua gamba tra un lavoretto e l’altro … tra un buco e l’altro.Racconta spesso del suo “quarto d’ora di gloria” ma ormai quasi nessuno gli crede.Arriva a pesare poco più di 60 kg, lui che è quasi 190 centimetri.Non ha ancora 40 anni quando in una calda giornata di agosto il suo corpo senza vita viene ritrovato in un piccolo appartamento di Bristol.E’ una overdose a stroncarlo.Da giorni aveva un terrore in più con cui fare i conti; la possibilità di vedersi amputare la gamba. Occorre una delicata e costosa operazione per evitarlo.E’ un mercoledì.La madre cerca di rintracciarlo disperatamente nelle ore precedenti.Il giorno prima è arrivata la conferma che i fondi per l’operazione sarebbero arrivati.Troppo tardi.Sembra un’altra vita, peggio … sembra la vita di un altro.Si, si può salire sul tetto del mondo … ma cadere da lassù ti uccide.Riposa in pace Paul.Qui sotto il gol alla Juventus. Semifinale di Coppa delle Coppe 1980.futbolquepasion.com