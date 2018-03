Nel mondo del calcio si fa in fretta a lanciare paragoni avventati, in Sudemarica è particolarmente facile trovare nuovi fenomeni a seconda della situazione. L'ultimo 'nuovo' è relativo ad un paragone serrato con Coutinho e vede al centro Paulinho, talentino del Vasco da Gama. Non solo per caratteristiche, quanto per un percorso del tutto simile che ha visto Paulinho battere recentemente il record proprio di Coutinho come marcatore più giovane della storia del Vasco da Gama grazie alla doppietta rifilata all'Atletico Mineiro lo scorso 24 luglio quando aveva compiuto i 17 anni da appena una settimana. Era la prima da titolare, da lì in poi il Vasco ha saputo puntare con grande continuità su di lui che nelle scorse settimane ha trovato le prime reti anche in Copa Libertadores.

OCCHIO ALL'ASTA – Già finito nei radar di tutti i top club europei fin da quando si imponeva nel Brasile Under 17, l'exploit progressivo con il Vasco ha ben presto convinto tutti gli osservatori che lo han seguito. Compresi quelli della Juve, da sempre molto attenta al mercato brasiliano ma spesso superata da chi senza paura ha piazzato sul banco offerte milionarie. È successo per Gabriel Jesus e Gabigol tra profili molto più pronti, è successo così anche per Vinicius che la Juve stava seguendo da vicino prima che il Real Madrid sbaragliasse la concorrenza accontentando le richieste fuori mercato del Flamengo. Ora il talento brasiliano nel mirino risponde al nome di Paulinho, la Juve c'è e già si trova al centro di un gruppetto piuttosto nutrito, composto dai soliti ricchissimi Real, Psg e Barcellona. Valutazioni in atto, data la concorrenza se si dovesse decidere di affondare il colpo non bisognerà protrarle troppo a lungo. E intanto Paulinho cresce, con lui anche la sua valutazione.



@NicolaBalice