Secondo quanto riferito da firenzepost.it​ il presidente del Borussia Dortmund Reinhard Rauball​ avrebbe invitato l’attuale tecnico della Fiorentina Paulo Sousa stasera a cena nel ristorante dell’Hotel Four Season​. Se l’indiscrezione venisse confermata avrebbe del clamoroso, non solo per il futuro del tecnico viola che ormai sembra essere sempre più lontano da Firenze, ma anche per quello dell’attaccante Nikola Kalinic, pupillo di Sousa e cercato anche dai gialloneri di Germania.