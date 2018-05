Minacce e paura: sono queste le sensazioni che stanno provando Daniele Orsato e la sua famiglia nei giorni successivi a Inter-Juventus. L'arbitro veneto è finito nel mirino delle critiche per l'espulsione di Vecino e, soprattutto, il mancato secondo cartellino giallo a Miralem Pjanic, per la dura entrata su Rafinha.



PARLA ORSATO - Come riportato dal Corriere di Verona, Orsato è tornato nel suo paese di residenza, dove ha ricevuto diverse minacce e ora teme per la propria famiglia. Intercettata dal quotidiano veneto, la moglie ha commentato: "Non rilascio dichiarazioni, non dico niente. Paura? Ma non lo vede come siamo messi qui?". Lo stesso Orsato ha poi rilasciato una breve battuta sui figli: "Sono agitati e non voglio che si preoccupino. Non lo vede come siamo messi?".