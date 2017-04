Il Manchester United vola in semifinale di Europa League: non è stata facile con l'Anderlecht, che si è dovuto inchinare a un gol di Rashford nei supplementari. Supplementari giocati, e vinti, senza Zlatan Ibrahimovic: in seguito ad un contrasto aereo all'ultimo secondo dei tempi regolamentari, il numero 9 svedese ha appoggiato male il piede destro, costringendo il ginocchio a un movimento innaturale.



Uscito dal campo in barella, con le mani a coprire il volto, ha fatto qualche passo faticosamente, con un'espressione per niente tranquilla. Si attendono aggiornamenti, ma la sensazione è che si tratti di qualcosa di serio. Che a 35 anni potrebbe segnare la sua carriera.