Secondo la Gazzetta dello Sport, tutto è pronto per i trasferimenti di Pietro Iemmello al Benevento ed Alessandro Matri al Parma, ma il Sassuolo prima vuole riportare in neroverde Leonardo Pavoletti dal Napoli.

Il Napoli chiede 2,5 milioni per il prestito della punta e non concede aiuti sul ricco ingaggio da 1,8 milioni di euro dell’attaccante. Il club emiliano si è portato avanti trovando l’accordo con Pavoletti. Il Cagliari, invece, non appare intenzionato ad alimentare un’asta per la punta del Napoli".