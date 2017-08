Secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, con Borriello che ha lasciato il Cagliari per approdare alla Spal, restano in bilico le posizioni di Leonardo Pavoletti del Napoli, del laziale Djordjevic e del granata Maxi Lopez. Per il primo resta il forte interessamento proprio del Cagliari, costretto a lottare con la concorrenza degli spagnoli dell’Alaves che lo vorrebbero in prestito. Ma i sardi sono in trattativa anche con la Lazio per verificare i costi dell’operazione che porterebbe a Djordjevic, in scadenza di contratto.