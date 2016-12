In attesa dell'ufficialità dell'ormai certo passaggio di Leonardo Pavoletti dal Genoa al Napoli si aggiunge un altro importante tassello alla trattativa.

Il giocatore e lo staff medico partenopeo avrebbero infatti già fissato la data delle visite sanitarie al quale si sottoporrà l'attuale attaccante del Grifone.



Secondo voci provenienti dal capoluogo campano il giorno utile sarebbe il 28 dicembre, cinque giorni prima dell'apertura ufficiale del mercato invernale. Tale anticipo sarebbe una condizione necessaria per definire la trattativa e far comprendere ai dirigenti azzurri l'effettivo stato fisico di Pavoletti, reduce da due infortuni negli ultimi tre mesi ed attualmente ancora bloccato in infermeria.



Qualora l'esito delle visite non evidenziasse alcun tipo di problema, la trattativa non incontrerebbe più nessun ostacolo, venendo di fatto ufficializzata già il 3 gennaio, primo giorno utile per depositare i nuovi contratti in Lega Calcio. In tal caso il Napoli verserebbe al Genoa 18 milioni ed al giocatore un ingaggio netto di due milioni all'anno.