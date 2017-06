Il nuovo 'nove' Dries Mertens, Arek Milik il rientro di Duvan Zapata dopo prestito biennale all'Udinese oltre a Leonardo Pavoletti: il Napoli s'è ritrovato con quattro attaccanti centrali in rosa. Proprio Pavoletti sembra essere sul piede di partenza. Questo lo scenaio descritto oggi da La Gazzetta dello Sport:



"Pavoletti è costato tanto, circa 15 milioni, e tenerlo in naftalina potrebbe depauperarne il valore. Meglio, dunque, provare a trovare estimatori disposti a sborsare una cifra tra i dieci e i dodici milioni: la Lazio ha fatto un sondaggio, l’Udinese ci pensa ma è spaventata dall’ingaggio di Pavoletti. Giuntoli, però, con il club friulano parla anche di Widmer e Meret (che piace molto perché essendo Under 21 occuperebbe un posto in lista) e allora Pavoletti potrebbe diventare una interessante pedina di scambio".