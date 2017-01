Leonardo Pavoletti, primo acquisto ufficiale del mercato di gennaio del Napoli, è vicino all'esordio. "Sì, ma con la Samp non ci sarò. E' ancora presto", ha detto nel corso di un incontro con i detenuti del carcere minorile di Nisida, non lontano dal San Paolo, andato in scena al cospetto del ministro della Giustizia, Orlando. L'attaccante azzurro è reduce da un infortunio al ginocchio sinistro, rimediato il 20 novembre a Roma con la Lazio quando era ancora un giocatore del Genoa, ma ormai il problema è smaltito e Leo sta lavorando sulla condizione. "Giocherò martedì in Coppa Italia con lo Spezia". Al San Paolo, alle 21. Con la maglia numero 32: "E' un numero che ricorre nella mia vita, l'ho scelto per questo. Il 9 non l'ho mai voluto".