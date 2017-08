Il Sassuolo ha deciso di blindare l'esterno offensivo Domenico Berardi, che ieri ha rinnovato il suo contratto coi neroverdi fino al 2022. No quindi all'ipotesi Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tratta il prolungamento anche la punta Falcinelli (che piace a Lazio e Sampdoria). Per la fascia in arrivo Rogerio dalla Juve in prestito, piace Strinic (Napoli) se parte Peluso (vicino al Chievo). Per l'attacco c'è l'ok di Pavoletti (Napoli, su di lui anche il Cagliari), ma manca l'accordo con De Laurentiis. Più facile l'intesa economica col Verona per Pazzini, che però non vuole lasciare l'Hellas.