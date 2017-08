Affare concluso tra Napoli e Cagliari per Leonardo Pavoletti, che si trasferisce in Sardegna dopo l'accordo così deciso tra i due club: 10 milioni più 2 di bonus. Il bomber ex Genoa ha sostenuto in giornata anche le visite mediche, rilasciando anche alcune dichiarazioni all'ingresso della clinica: "Sono felicissimo" .