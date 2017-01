Il calciomercato si fa sempre più social: dopo Biabiany, che ieri ha partecipato scherzosamente al nostro Fantacalciomercato, tocca oggi al West Ham e a Dimitri Payet, perché l'addio si consuma anche via smartphone. Una fonte interna al club ha infatti rivelato al programma radiofonico The West Ham Way che il fantasista francese è stato escluso dal gruppo di Whatsapp della squadra: decisione presa dal gruppo ed eseguita da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex centrocampista della Sampdoria Pedro Obiang (amministratore del gruppo). Non solo Whatsapp però, i compagni non hanno digerito il comportamento di Payet, che ha minacciato addirittura di rompersi i legamenti crociati in caso di mancata cessione al Marsiglia, e per questo lo hanno escluso anche dalla cena di squadra, con i senatori Noble e Collins che hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni: "Non sei gradito". Mercato o no, i giocatori del West Ham hanno scaricato Payet.