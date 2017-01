Non vuole più restare al West Ham, lo ha fatto capire alla dirigenza, al tecnico Bilic e ai tifosi, che non l'hanno affatto presa bene. Dimitri Payet vuole andare al Marsiglia, tornare in Francia per motivi personali. Il club inglese, per cederlo, vuole almeno 35 milioni di euro e, al momento, la squadra francese non è arrivata a tanto, fermandosi a 22.



L'esterno francese, come riporta as.com, ha minacciato il club: "Giuro che se non mi vendono mi rompo i crociati da solo. Sono un essere umano e ho il diritto di scegliere il mio futuro e lo vedo a Marsiglia. Sono scandalizzato, ho sempre aiutato questa squadra".