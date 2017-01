L'Oympique Marsiglia si è chiamato fuori dalla corsa a Dimitri Payet, giocatore francese del West Ham che nei giorni scorsi aveva manifestato in modo evidente la sua voglia di tornare in Francia. Troppo alte, però, le richieste degli hammers, che per lasciar partire il francese hanno chiesto 40 milioni di sterline, cifra che, stando a quanto riportato da Sky Sports, sarebbe fuori dalla portata del Marsiglia. Dalla Francia, però, arrivano ulteriori conferme in merito ad un'ultima offerta che il club francese avrebbe inoltrato oggi al West Ham: 30 milioni di euro, che sono, secondo l'Equipe, la cifra massima che il club francese è disposto a mettere sul piatto.



FUORI SQUADRA - La situazione di Dimitri Payet al West Ham, ovviamente, non è delle più serene; nei giorni scorsi, infatti, il francese aveva totalmente rotto con l'ambiente rilasciando dichiarazioni molto forti: ''Se il West Ham non mi vende al Marsiglia mi rompo i crociati da solo''; parole dure che hanno di fatto creato una frattura insanabile con la società e con il gruppo, che nelle ultime ore ha fatto capire in modo evidente di non aver gradito il comportamento di Payet. Il francese, infatti, è stato eliminato dal gruppo whatsapp della squadra ed è stato formalmente scaricato anche dal capitano, Noble che lo ha invitato a trovarsi una nuova squadra: ''Payet ci ha deluso, deve andarsene''.



PESSIMO RAPPORTO CON BILIC - Anche il rapporto con Slaven Bilic, manager degli hammers, è stato compromesso dagli atteggiamenti del francese, che ora rischia di restare relegato ai margini della rosa. Lo stesso tecnico del West Ham ha più volte lasciato intendere che Payet è ormai fuori dal progetto tecnico: ''Dimitri può trovarsi un'altra squadra, ma va via solo alle nostre condizioni. Non faremo sconti''. E ora che il Marsiglia sembra essersi defilato, il francese, che è sotto contratto fino al 2021, rischia di restare bloccato in una situazione scomoda: con un gruppo che lo ha di fatto messo alla porta, e alle dipendenze di un allenatore deluso e che sembra poco incline a dargli un'altra opportunità.