"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



Maledetto Football Manager, avranno pensato i dirigenti della Federazione calciatica boliviana: il famosissimo gioco manageriale di calcio li ha infatti "ingannati" ed esposti al pubblico ludibrio, per aver convocato il difensore del Montpellier Ruben Aguilar in nazionale, in vista dell'impegno contro l'Uruguay di domani notte. Già, peccato che Aguilar sia a tutti gli effetti francese, dato che è nato a Grenoble il 26 aprile del 1993.



SPAURACCHIO DEL PSG, BOLIVIA EUFORICA - Ex Saint Etienne, Grenoble e Auxerre, arrivato a Montpellier quest'estate, è stato erroneamente convocato perché nell'ultima versione di FM appare come calciatore boliviano e dunque convocabile dalla selezione di Mauricio Soria. Questa svista lo ha reso un vero e proprio idolo nel paese sudamericano, tanto che i media lo hanno celebrato ed esaltato: dopo l'ottima prestazione fornita da Aguilar nello 0-0 col PSG, match nel quale ha bloccato le bocche di fuoco di Neymar, Cavani e Mbappé e nel quale per la prima volta i parigini non hanno centrato i tre punti durante questa stagione, la federazione ha deciso di convocarlo, sulle ali dell'entusiasmo.



Peccato che Aguilar con la Bolivia non possa giocare, come testimoniato dallo stesso calciatore a Goal: "La Boliva mi ha contattato, la situazione è davvero strana. Penso semplicemente sia partito tutto da Football Manager. Infatti nel gioco mi hanno assegnato la nazionalità boliviana, oltre a quella francese, e ho improvvisamente cominciato a ricevere messaggi da parte dei tifosi boliviani, dopo le mie partite. Dopo la gara col PSG mi sono arrivati più di cento messaggi. Ero su tutte le televisioni boliviane e ho ricevuto un sacco di richieste di giocare per la Bolivia. Sono stato costretto a pubblicare uno stato sul mio profilo Facebook ne quale spiegavo che non sono boliviano e non sono dunque convocabile. Sono francese per parte di madre e spagnolo per parte di padre". La Bolivia non partecipa alla fase finale di un Mondiale nel 1994: quando si dice essere disposti a tutto...



