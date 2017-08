Ancora in bilico il futuro al Verona di Pazzini, cercato dal Sassuolo (che affianca la Fiorentina nella corsa al giovane attaccante del Palermo, Lo Faso). L'Hellas prende il giovane sudcoreano Lee Seung-Woo per 1,5 milioni di euro dal Barcellona e tratta altri attaccanti. Il ds Fusco accelera per l'ivoriano Wilfried Bony del Manchester City, sonda il laziale Djordjevic e aspetta segnali dal Torino per l'ala argentina Boyé. Niente da fare per il serbo Mitrovic del Newcastle: ha un ingaggio che tocca i 2 milioni di euro, fuori budget. In uscita i difensori Albertazzi e Gonzalez.