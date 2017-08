Dopo Cagliari e Sassuolo, anche il Parma si muove per Pazzini, che però ha scelto di restare a Verona. Il ds Fusco si è comunque tutelato sondando il terreno per i prestiti di Cutrone e Kean, incassando due no da Milan e Juventus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pecchia ieri ha contattato Benitez per informarsi sulla situazione di Mitrovic, in uscita dal Newcastle e già nel mirino del Cagliari. Che incontra difficoltà per Pavoletti (Napoli), piacciono sempre anche i profili di Djordjevic (Lazio) e Carrillo (Monaco). Van der Wiel, manca solo l'annuncio: la trattativa col Fenerbahce è ai dettagli.