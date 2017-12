L’allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato a Premium dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Milan: "Prima raccoglievamo troppo poco rispetto a quello che mettevamo in campo. Oggi invece abbiamo raccolto il massimo e sono felice. Il Milan è partito bene perché è una squadra forte e noi l’abbiamo un po’ subita. Poi dopo il primo gol ci siamo accesi e più passava il tempo più è aumentata la convinzione di poter fare risultato: sono soddisfatto perché questo è lo spirito giusto. Avevo detto che oggi sarebbe stata una gara diversa rispetto alla Coppa Italia? A Milano abbiamo perso una brutta partita perché avevamo espresso le nostre qualità solo a tratti. E’ una questione di convinzione e di motivazioni. Noi dobbiamo crescere e a volte si cresce anche grazie a delle brutte sconfitte. Oggi ho visto una squadra molto più matura ma dobbiamo già guardare avanti. Qualche tifoso mi ha contestato ancora? Sono pagato perché il Verona l’anno prossimo giochi ancora in Serie A. Questo è l’obiettivo tecnico e societario. Il pubblico ha apprezzato lo spirito della squadra e sono felice. I giudizi sulla mia persona non devono toccare la squadra Pazzini terzo attaccante? No assolutamente non esistono primi, secondi e terzi attaccanti. Qui c’è un reparto e un gruppo tutto unito e devo gestire al meglio le risorse. Oggi ho fatto determinate scelte ma ho bisogno dell’intera rosa per poter raggiungere l’obiettivo"