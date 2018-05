Giuseppe Pecoraro, capo della Procura della Figc, torna a parlare di Inter-Juventus a Tuttosport: "Se manderemo più agenti per le ultime partite? Sì, è vero. Affinché le partite più delicate possano essere monitorate con maggior attenzione si è deciso di inviare sui campi di gara in cui in palio c'è la lotta per lo scudetto o per la retrocessione non tre agenti, bensì quattro. Va detto che questa decisione non è recente, era stata pianificata precedentemente proprio per poter controllare nel modo più capillare i match più sensibili. Probabilmente ci sarà una squadra di quattro agenti federali anche in occasione dell'ultimo match di campionato, Lazio-Inter, dove verosimilmente ci si potrebbe giocare un posto che darebbe diritto alla qualificazione alla Coppa dei Campioni".



SUI SOCIAL E ALLEGRI-TAGLIAVENTO - "Lavoro più gravoso dall'arrivo dei social? Direi proprio di no, i social hanno poco conto. Anche perché c'è un problema di fondo riferibile a queste presunte nuove 'opportunità': ovvero la certezza e la neutralità delle fonti stesse. Se per esempio si guarda un filmato dove avvengono certi fatti, come faccio io a essere certo della autenticità del cosiddetto 'documento'? Un conto sono i rapporti che mi arrivano dai collaboratori della Procura federale piuttosto che della polizia, un altro dei filmati che compaiono in rete. Dunque se alludeva ai filmati che tutti hanno visto su internet relativi al dopo Inter-Juventus posso dire che sì, li ho visti anche io, ma non dimostravano assolutamente nulla. Non avevano nessun valore, tantomeno rappresentavano un motivo per aprire qualsiasi caso. Al limite si potrebbe eccepire sull'etica di certi atteggiamenti, ma io non mi occupo di etica. Dal punto di vista disciplinare non avevano nessuna rilevanza. Stop".