Pedro Rodriguez, attaccante esterno del Chelsea, ha parlato della situazione di Diego Costa, finito al centro delle voci di mercato; l'ex Barcellona, stando a quanto riportato dal Sun, ha anche parlato di Zlatan Ibrahimovic: ''Ho parlato con Diego, la sua attenzione è rivolta solo al Chelsea perché vuole lottare per il titolo, e lo dimostra ogni giorno; questo è un bene per la squadra. Si allena con impegno ed è felice qui, questo conta. Se è il peggior attaccante che posso avere davanti? Sicuramente è molto forte, ma a Barcellona ho giocato con giocatori importanti come Ibrahimovic. Diego Costa è un ottimo attaccante, un bravo corridore, forte fisicamente e segna tanti gol per la squadra. Lui è perfetto per questa rosa. Vincere la Premier League è complicato. Parliamo di uno dei campionati più belli e competitivi, ed è più difficile vincere qui rispetto alla Spagna''.