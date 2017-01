Gennaio vuol dire calciomercato, ma significa anche primi bilanci per i giocatori acquistati nella sessione estiva: quasi quattro mesi di campionato bastano per valutare chi ha reso e chi no da agosto a questa parte e in Inghilterra il focus va proprio su quelli che hanno deluso maggiormente. Four Four Two stila la classifica dei peggiori affari di questa Premier League e al primo posto c'è un italiano: Simone Zaza si aggiudica il poco onorevole titolo di peggior flop in terra britannica, arrivato in prestito dalla Juventus per circa 5 milioni di euro ha collezionato solo 14 presenze, sufficienti per convincere il West Ham a non esercitare il diritto di riscatto e a interrompere il prestito (l'attaccante è passato poi al Valencia).



Non sono gli Hammers però la squadra ad aver preso le decisioni peggiori, perché c'è chi annovera addirittura due 'bidoni' in rosa: il Tottenham, che vede i costosissimi Moussa Sissoko (2°, 35 milioni di euro) e Vincent Janssen (4°, 20 milioni di euro) in questa speciale classifica. Male anche il Manchester City, che rimpiange Hart ceduto al Torino: Claudio Bravo, che Guardiola ha voluto fortemente strappare al Barcellona, è al 3° posto.



La classifica dei peggiori acquisti in Premier League 2016/17:



1. Simone Zaza (dalla Juventus al West Ham, prestito per 5 milioni di euro)



2. Moussa Sissoko (dal Newcastle al Tottenham per 35 milioni di euro)



3. Claudio Bravo (dal Barcellona al Manchester City per 20 milioni di euro)



4. Vincent Janssen (dall'AZ Alkmaar al Tottenham per 20 milioni di euro)



5. Borja Baston (dall'Atletico Madrid allo Swansea per 18 milioni di euro)



6. Ahmed Musa (dal CSKA Mosca al Leicester per 19 milioni di euro)



7. Andros Townsend (dal Newcastle al Crystal Palace per 15 milioni di euro)



8. Jordon Ibe (dal Liverpool al Bournemouth per 17 milioni di euro)



9. Sofiane Boufal (dal Lille al Southampton per 18,5 milioni di euro).