Beccato da Pio e Amedeo nel corso della loro trasmissione Emigratis, Graziano Pellè ha ammesso il motivo del trasferimento allo Shandong Luneng, squadra di Chinese Super League: "La stagione sta andando bene, ho avuto bisogno di tempo per ambientarmi. Ritornare in Italia? Non dico no, ma non c’è stata l’occasione. Cina? Se non mi avessero dato tutti questi soldi non sarei venuto qui". Poi torna sul rigore tirato e sbagliato contro la Germania nei quarti dello scorso Europeo di Francia: "Il gesto dello ‘scavetto’ a Neuer non era una presa in giro nei loro confronti. Ventura? Ho sbagliato a non avergli dato la mano, ci siamo chiariti in separata sede".