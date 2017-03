Non dimenticherà mai quel 22 dicembre 2016, Pietro Pellegri. Un debutto da record in Serie A per il giovanissimo attaccante di proprietà del Genoa, addirittura 15 anni e 280 giorni, merito di un'intuizione di Ivan Juric che ha sempre dato spazio ai ragazzi più interessanti. E' poco più di un bambino, Pellegri, anche se a vederlo sembra pronto per altri palcoscenici. Adesso si gode l'Europeo Under 17 al fianco di Kean, nella nostra Nazionale; presto sarà l'ora delle firme sul contratto triennale garantito dal Genoa visto il compimento dei suoi 16 anni, una settimana fa.



TRA GENOA E JUVE - Il presidente Preziosi ha una passione speciale per questo ragazzo, lo vede come un prospetto del futuro pronto a dare garanzie al Genoa. Non solo a livello economico, perché si preannuncia come un'ottima plusvalenza; ma soprattutto sul piano sportivo, visto il talento di Pellegri e il suo ruolo. Insomma, il Genoa ci punta e presto lo blinderà con il nuovo contratto evitando corteggiamenti pericolosi. Ma la Juventus è sicuramente la squadra più attenta ai suoi progressi, in Italia e non solo. Radar accesi, Pellegri è seguito da vicino, l'operazione Rincon ha mantenuto i buoni rapporti con il Genoa. E con calma si potrà passare dalle parole ai fatti per provare a bloccarlo.



BIG ALL'ASSALTO - Occhio però alla concorrenza straniera, già particolarmente attiva sul giocatore con offerte economiche molto intriganti. Il Chelsea è tra le squadre più convinte, il Manchester United lo ha cercato da piccolissimo per portarlo in Inghilterra e adesso il capo scouting dei Red Devils a livello giovanile vuole provarle tutte pur di prendere Pellegri. Sfida aperta, in cui inserire anche il Monaco, club francese affermatosi per l'esplosione di tanti giovani e pronto a fare una proposta per il giovane Pietro. Caccia aperta, la Juve è avvisata, il Genoa è tranquillo. Ha una pepita d'oro in casa, vuole godersela. Per non dimenticare mai quel 22 dicembre...