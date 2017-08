L'Inter aveva il colpo giovane in pugno. Un doppio colpo, per la precisione: Pietro Pellegri e Eddy Salcedo in nerazzurro dal Genoa, classe 2001 entrambi, rispettivamente prima punta e ala offensiva. Sembrava tutto fatto, accordi verbali raggiunti per una valutazione da 30 milioni per Pellegri (15 garantiti, 15 di bonus) e da 15 milioni per Salcedo, Preziosi ha dato l'ok. Ma con Suning e la dirigenza nerazzurra non è arrivato il via libera a un'operazione troppo onerosa; con rammarico per l'Inter che lascia andare due talenti senza chiudere l'affare



MILAN E JUVE IN AGGUATO - E adesso? L'asta riparte perché i gioielli del Genoa sono in vetrina. Salcedo può giocare addirittura titolare col Sassuolo, Pellegri è atteso da una stagione interessantissima, pur essendo entrambi molto giovani. Il Milan è la squadra che si è attivata di più in queste ore: una volta sistemata la questione centrocampista dopo Kalinic potrebbe pensare di prenotare Pellegri, da valutare la questione Salcedo. Mentre la Juventus ha visto più volte l'agente dei due giocatori, Giuseppe Riso, nei mesi scorsi e non ha mai davvero mollato la presa. Si è mossa ancora, vigile sia su Pellegri che su Salcedo. Per una questione di mercato che si riapre. Juve e Milan fanno sul serio mentre l'Inter ha mollato la presa...