Stava per rovinare l'addio di Francesco Totti alla Roma Pietro Pellegri. Era il 28 maggio e questo ragazzone del 2001 portava in vantaggio il Genoa dopo soli 3 minuti, alla sua prima presenza da titolare in serie A con i rossoblu. Un gol sotto gli occhi di quasi tutte le big italiane ed europee che da tempo lo hanno inserito nella lista dei giocatori da seguire con grande attenzione.



IL MILAN CI PROVA - Chi ha fatto un tentativo concreto per il golden-boy del Genoa è il Milan. Massimiliano Mirabelli ne ha parlato con il suo agente Beppe Riso nei tanti incontri tenutisi a Casa Milan. I rossoneri sono pronti a puntarci forte fin da subito, hanno sondato il terreno per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa con Preziosi. Così come il Manchester City, che aveva invitato il ragazzo e il suo entourage a visitare il centro sportivo. Perchè un talento del genere fa gola a tanti, a maggior ragione se è entrato in una speciale lista di 6 calciatori che hanno esordito in serie A prima dei 16 anni. Primo posto condiviso con la leggenda Amedeo Amadei, unico dei sei che prima dei 16 aveva anche segnato. Dietro di lui, nella classifica dei marcatori più giovani, c’erano un certo Gianni Rivera, e un altro che nel 1938 vinse il Mondiale segnando una doppietta in finale, Gino Colaussi.



MURO GENOA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Genoa non ha intenzione di aprire ad una cessione. Forte anche della volontà del ragazzo di proseguire il suo percorso di crescita nella squadra di cui fa il tifo fin da bambino. Una scelta condivisa anche dalla famiglia, convinta dal progetto dei liguri: Pellegri rimarrà in Prima squadra, pronto a diventare la prima alternativa del 'Cholito' Giovanni Simeone. Il Milan, dal canto suo, resta forte sul giocatore, con il desiderio di strappare una prelazione in vista della prossima stagione. L'idea sarebbe quella di prenderlo subito per poi lasciarlo in prestito biennale alla società del presidente Preziosi.