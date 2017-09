Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parla ai microfoni di Premium prima del match con il Genoa: "A Bologna non abbiamo fatto la migliore partita della stagione, ma sappiamo che il percorso di crescita dell’Inter dovrà passare anche attraverso momenti di difficoltà. Questa è una squadra fatta di calciatori di livello internazionale, il mister ha un’ampia scelta. Rispetto alla passata stagione vedo gente seria: uno staff tecnico di livello e dei giocatori che forse hanno capito gli errori commessi in passato: dopo tre mesi non si può definire chiuso un progetto, ma la strada che abbiamo intrapreso finora è quella giusta. Pellegri? Non escludo che l’Inter possa tornare su di lui: è un ottimo calciatore, lo conosciamo da tempo, ma qui abbiamo tra i nostri giovani dei profili già qualitativi come lui".