L'ex attaccante del Genoa Pietro Pellegri si è confessato sulle pagine de Il Corriere dello Sport, soffermandosi in particolare sulla sua scelta di trasferirsi a gennaio al Monaco: "Con il mio agente abbiamo valutato bene questa proposta, arrivata al Genoa nelle ultime ore del mercato invernale, e abbiamo capito che non potevo dire di no. Ho preso la decisione migliore perché il Monaco ha un progetto importante per la mia crescita. Per il momento è tutto fantastico e sta a me mostrare le mie qualità".



Sull'interesse delle big italiane: "La Juve mi aveva cercato sia ad agosto sia a gennaio, ma a Torino è difficile avere spazio e giocare. Il club bianconero ha giovani importanti, come per esempio Favilli e Mandragora, che vengono mandati a crescere in prestito, mentre il Monaco mi ha fatto capire di voler puntare su di me anche se ho appena compiuto 17 anni. Quando una grande società come la mia ti vuole, è difficile dire di no. E poi nel campionato francese sono esplosi giovani del calibro di Dembelé e Mbappé. Non è un caso".