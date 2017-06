Sì, lo vogliono davvero tutti. Pietro Pellegri è una pepita d'oro del mercato: è un classe 2001, ha segnato nel giorno dell'addio di Totti, i segnali da predestinato coincidono. E il Genoa si coccola uno dei giovani migliori del panorama internazionale, cui ha già fatto sottoscrivere un contratto triennale (il massimo consentito alla sua età) nello scorso marzo. Adesso, dopo l'assalto del Milan, si sono attivate concretamente anche Inter e Juventus. Chi la spunterà? Probabilmente proprio un club italiano: il Manchester City è andato all'attacco nelle scorse settimane, tutto confermato. Ma il destino di Pellegri sarà ancora in Serie A.



L'IDEA DEL MILAN - Andiamo con ordine. Perché il Milan è stata la squadra che ha spinto con più insistenza su questo gioiellino: nell'ambito dei discorsi per Mattia Perin, Mirabelli si è attivato anche per inserire Pellegri nella trattativa. E ha scelto di provarci concretamente anche lasciando Pietro in prestito al Genoa per due anni, così da lasciargli continuare il percorso di crescita. Il problema è che l'affare Perin si è bloccato (per il ripensamento possibile di Donnarumma), così il Milan attende e ha altre priorità, senza scordare Pellegri.



MAXI AFFARE INTER - Da qui nasce l'inserimento dell'Inter, il diktat targato Suning di puntare sui giovani italiani rimane valido. Ma senza follie: un primo incontro per Pellegri c'è stato, un altro è già in programma per la prossima settimana proprio con Preziosi, lato Genoa. La strategia è allargare l'operazione a tanti ragazzi che possono interessare al Grifone, da Ranocchia a Biabiany passando per l'attaccante Puscas che piace tantissimo dopo l'ottima stagione a Benevento. Così l'Inter conta di avvicinarsi a Pellegri, determinata e convinta di investire su un attaccante dal futuro assicurato.



LA COPPIA DELLA JUVE - E la Juventus? Segue Pellegri da mesi, anni. E non ha mai smesso di tenere vivi i contatti sul fronte legato alla baby punta del Genoa. Da tempo vi raccontiamo le tappe dell'interessamento bianconero, ma adesso è il momento di entrare nel vivo. Ecco perché il ds della Juve, Fabio Paratici, ha incontrato l'agente di Pellegri - Giuseppe Riso - due giorni fa. E lo rifarà molto presto. Solo l'ultimo di tanti faccia a faccia andati in scena in gran segreto, la Juventus preme e non ha intenzione di perdere terreno. Pronta a un'offerta cash per una coppia da sogno per le giovanili... e soprattutto per il futuro: Kean, classe 2000, con Pellegri, classe 2001. Sì, i ragazzi dell'Under 17 di Bigica. Saranno famosi.