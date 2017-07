Ormai ci siamo, Lorenzo Pellegrini sarà nuovamente un giocatore della Roma. Intervenuto a Sky Sport dopo Spagna-Italia Under 21, il centrocampista ha spiegato: "Penso di andare a Roma per giocarmi le mie possibilità, poi decideranno l'allenatore e la società, ma il mio obiettivo è tornare a Roma per essere protagonista. Se vado in albergo da Massara a firmare? Sì, erano questi gli accordi, penso che andrà così, anche perchè il diritto di recompra vale fino al 30 giugno e oggi è il 27, bisogna accelerare i tempi".