Lorenzo Pellegrini come Miralem Pjanic, non sul campo ma sul mercato. Si perché proprio come il centrocampista bosniaco, anche l'ex Sassuolo ha una clausola rescissoria grazie alla quale la Juve potrebbe portarlo via dalla capitale. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri sono attratti dalla clausola da 25 milioni presente sul contratto del calciatore che piace anche ai due club di Manchester, all'Atletico ed al Chelsea di Conte.