Lorenzo Pellegrini non si è sbilanciato sul proprio futuro, ma ha ammesso quanto faccia piacere per un professionista del mondo del pallone essere accostato ai top club d'Europa. Il motivo di questo messaggio è semplice e risiede nella clausola rescissoria presente nel suo contratto e attivabile entro il 15 luglio. Nei contratti sottoscritti dal centrocampista classe '96 con la Roma c'è infatti anche una clausola variabile che può liberarlo nel corso della prossima estate. Variabile perchè sono tante le sottoclausole che regoleranno l'eventuale cessione di Pellegrini in estate. Le abbiamo riassunte nel nostro video, facendo i conti anche sulla possibile plusvalenza che il club giallorosso iscriverebbe a bilancio.









Song: NOWË - Shine 'Til We Die (Vlog No Copyright Music) Music provided by Vlog No Copyright Music. Video Link: https://youtu.be/qL4bOIofr9M