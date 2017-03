Lorenzo Pellegrini brilla al Sassuolo, ma il suo futuro potrebbe essere a Roma. Intervistato Rai Sport il centrocampista commenta così il ritorno in giallorosso: "Possibile? Sì, tengo tutte le porte aperte. Quel che sarà a giugno non lo so, non posso decidere solo io: si vedrà a giugno, ora dobbiamo finire bene la stagione".