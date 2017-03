Lorenzo Pellegrini si conferma di settimana in settimana come una delle rivelazioni della stagione e non solo, si sta affermando come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione: nessun mediano classe '96 segna come lui nei principali campionati Europei (7 gol tra serie A, Coppa Italia e Europa League), e anche in Nazionale il rendimento è alle stelle; lo testimonia la splendida rete al volo che sblocca l'amichevole vinta dall'Italia Under 21 in casa della Polonia. Tutti pazzi per il gioiellino del Sassuolo cresciuto nel settore giovanile della Roma, che quest'estate può riportarlo in giallorosso: accordo tra le due società per la recompra a 10 milioni di euro, ma il ritorno nella capitale è tutt'altro che scontato.



RITORNO A ROMA: DUE NODI - Il giocatore non ha sciolto le ultime riserve e non ha ancora dato il proprio assenso a questa operazione. Due i nodi da risolvere. Il primo riguarda il contratto, Pellegrini è legato al Sassuolo fino al 2020 ma logicamente con il ritorno a Roma vorrebbe migliorare il proprio ingaggio, viste anche le proposte al rialzo prospettate dagli altri club interessati. Il secondo nodo invece è di carattere tecnico: il centrocampista non vuole rischiare di fare panchina in giallorosso, se tornerà dovrà essere protagonista e avere continuità, una situazione che ricorda in parte quella vissuta da Berardi e Juventus. Il ritorno di Pellegrini si lega dunque al mercato in uscita dei giallorossi: la partenza di uno tra Strootman e Nainggolan in estate libererebbe spazio per lui, la permanenza di entrambi a Roma invece renderebbe la competizione molto, forse troppo serrata. La società capitolina si è convinta e proverà il tutto per tutto per riprendere il propdotto del proprio vivaio, ma è ancora da cpire quale sarà la sua volontà.



INSIDIA JUVE - E proprio tra questi dubbi appunto provano a inserirsi diversi club, dall'Inghilterra ma anche in Italia. Defilato il Napoli che lo aveva seguito in passato, fortemente interessato ma bloccato dalle proprie vicende societarie il Milan, la vera insidia per la Roma è ancora una volta la Juventus: i bianconeri hanno già manifestato il proprio gradimento nei confronti di Pellegrini, considerato un rinforzo di qualità e a costi congrui, e vanta un canale preferenziale con il Sassuolo visti i buoni rapporti tra le due società. Possibile dunque un tentativo di sgambetto la prossima estate, a meno che la Roma non riesca a definire la questione, convincere il giocatore e blindarlo con un nuovo contratto convincente. D'altronde il presidente giallorosso Pallotta ha dichiarato "dal passaggio di Pjanic alla Juve abbiamo imparato una lezione, dobbiamo farci più furbi": quale modo migliore per dimostrarlo se non evitando un altro scippo da parte del club torinese?