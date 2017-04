Simone Pepe, ex centrocampista della Juventus oggi al Pescara, ha raccontato così il suo feeling con Antonio Conte ai tempi bianconeri: "Mi chiamano 'er chiacchiera'. Non sto zitto un secondo. Nello spogliatoio della Juventus ero un 'cazzarone'. Conte non lo tollerava, un giorno urlando mi disse che fuori dal campo potevo dire quello che volevo, ma quando si lavora in allenamento massimo silenzio. Io invece rompevo e scherzavo con tutti anche durante lo stretching".