Simone Pepe, ex giocatore di Juventus e Udinese, oggi procuratore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dando le proprie opinioni sui mondi bianconeri: "Juve in crisi? No. Conosco l’ambiente bianconero: non si abbatte e non si esalta, semplicemente lavora sodo e solo alla fine festeggia. Non hanno la pancia piena perché là vincere è il pasto normale, il contrario è anormalità. L'Udinese, invece, ha cambiato tanto e ci vuole tempo per amalgamare gli ingredienti: come nel caso del Milan, la partenza non può essere facile.



Dybala? Può arrivare ai livelli di Del Piero e Tevez: ha talento e testa giusta. Non vedo suoi cali, ma paragonarlo a Messi non lo aiuta di certo: Dybala è un essere umano, fortissimo ma umano; l’altro arriva da chissà quale pianeta.



L'addio di Bonucci alla Juve? Leo è un fenomeno, che giocava in mezzo a fenomeni, ma non possiamo metterci né a discutere le sue decisioni né quelle di un club abituato a veder partire campione senza mai patire. Non dimentichiamoci che la Juve ha perso Pogba e Vidal ed è ancora là. Bonucci manca alla Juve come la Juve manca a lui.



Giocatori dell'Udinese pronti per le big? So che Jankto ha molti corteggiatori, ma se devo fare un nome, dico Fofana: è forte sotto ogni punto di vista. Se arrivasse in una grande squadra, eleverebbe il suo livello di allenamento e allora crescerebbe ancora".